Опрос показал, что многие россияне перестали заниматься спортом как раньше из-за пандемии

Компания-производитель спортивного оборудования Hasttings по итогам тематического опроса выяснила, что около 48% россиян перестали заниматься привичным спортом во время пандемии коронавируса. Об этом написала «Газета.ru».

При этом 21,8% респондентов ответили, что теперь начали заниматься физическими упражнениями дома, еще 9,9% начали ходить на уличные площадки вместо спортзала. Примерно 4% опрошенных заявили, что приобрели тренажеры для дома, а 6% предпочитают вместе занятий спортом смотреть футбол или хоккей.

«Несмотря на то, что за время карантина цены на спортивное оборудование выросли на 50%, за последние два года спрос на домашние тренажеры увеличился почти вдвое. Сейчас мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации на рынке спортивных товаров и отмечаем сохранение интереса к домашним тренажерам и аксессуарам, поскольку сезон занятий на улице практически завершен, и некоторые люди сталкиваются с ограничениями при посещении спортзалов», — сообщил генеральный директор Hasttings Дмитрий Ворончихин.

В опросе поучаствовали более 1000 человек со всех регионов России.