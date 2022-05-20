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    20 мая 2022, 13:19

    Опрос показал, что менее половины россиян боятся заразиться коронавирусом

    Полина Гребенщикова

    Специалисты «Зарплата.ру» провели опрос, чтобы выяснить, как россияне относятся к коронавирусу сейчас, когда пандемия утихла. Результатами поделился RT.

    Оказалось, что заболеть ковидом боятся 43% россиян.

    «Боятся заразиться и соблюдают меры предосторожности 20%, а ещё 23% боятся заболеть, но никаких профилактических мер не придерживаются», — говорится в исследовании.

    Также участники опроса поделились мнением о возможных ограничениях в будущем. Выяснилось, что 49% опрошенных считают, что при рисках новой волны коронавируса введение ограничительных мер будет зависеть от ситуации в конкретном регионе, а 34% полагают, что строгие ограничительные меры вводиться не будут, так как это может нанести удар по экономике.