Опрос показал, что менее половины россиян боятся заразиться коронавирусом

Специалисты «Зарплата.ру» провели опрос, чтобы выяснить, как россияне относятся к коронавирусу сейчас, когда пандемия утихла. Результатами поделился RT.

Оказалось, что заболеть ковидом боятся 43% россиян.

«Боятся заразиться и соблюдают меры предосторожности 20%, а ещё 23% боятся заболеть, но никаких профилактических мер не придерживаются», — говорится в исследовании.

Также участники опроса поделились мнением о возможных ограничениях в будущем. Выяснилось, что 49% опрошенных считают, что при рисках новой волны коронавируса введение ограничительных мер будет зависеть от ситуации в конкретном регионе, а 34% полагают, что строгие ограничительные меры вводиться не будут, так как это может нанести удар по экономике.