Опрос показал, что каждый девятый россиянин ассоциирует Петербург с культурной столицей

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, с чем у россиян ассоциируется город Санкт-Петербург. Об этом написала «Газета.ru».

Каждый пятый россиянин представляет Санкт-Петербург просто красивым городом, а каждый десятый ассоциирует его с культурной столицей.

Примерно 9% опрошенных заявили, что при упоминании города на Неве представляют туман и дождь, а 7% сразу же вспоминают Петра I и значимые архитектурные памятники города. Для 4% респондентов Санкт-Петербург является городом мостов, для 3% — городом белых ночей, для 2% — городом-музеем во главе с Эрмитажем.

Еще 3% опрошенных рассказали, что для них Санкт-Петербург всегда останется Ленинградом.

В опросе приняли участие 1600 человек со всех регионов России.