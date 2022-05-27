Опрос показал, что главную угрозу в многоэтажках представляет старая коммунальная инфраструктура

Аналитики НП «ЖКХ Контроль» выяснили, какая главная угроза безопасности жильцов существует в многоквартирных многоэтажных домах. Об этом написала «Российская газета».

Так, 62% опрошенных заявили, что главной угрозой является вышедшая из строя коммунальная инфраструктура, то есть линии электропередач, трубопроводы и те объекты, которые используются в газо– и электроснабжении, водоотведении, отоплении и водоснабжении, сообщили «Дни.ру».

Часть респондентов назвали главной угрозой многоэтажек долги за ЖКУ. Так ответили 13,7% россиян. А 12,3% считают угрозой незаконный доступ в подъезд третьих лиц.

В опросе поучаствовали представители ТСЖ, управляющих компаний, органов местного самоуправления, а также владельцы квартир из 46 регионов.