Опрос показал, что делает россиян счастливыми

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, какие факторы делают россиян счастливыми. С результатами ознакомился RT.

57% респондентов признались, что достойный заработок делает их счастливыми. 53% выбрали хорошие условия жизни. 52% высказались за крепкую семью. 45% опрошенных признались, что успехи детей делают их счастливыми. Любимая работа оказалась в приоритете у 43%.

Треть россиян отметили увлечения и хобби, 32% — хорошего партнера в отношениях, 27% — хорошую погоду, 26% — преданных друзей, 24% — наличие свободного времени. Среди других факторов, названных участниками исследования — отпуск, здоровье и мир во всем мире. Всего в опросе приняли участие свыше пяти тысяч россиян.

Сайт SuperJob провел другой опрос, касающийся электросамокатов. Около половины опрошенных высказались за ужесточение ограничений, поскольку многие люди не чувствуют себя в безопасности рядом с этим видом транспорта.

Россияне предложили запретить ездить по тротуарам и ввести отдельную категорию водительских прав, а также ограничить скорость передвижения до 10-20 километров в час.