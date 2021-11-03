Опрос показал, что большинство россиян в пандемию отдали предпочтение наемной работе

Более 70% россиян боятся потерять свою постоянную работу. Они считают, что наемный труд является самым стабильным во время пандемии. Об этом говорят результаты недавнего исследования.

Его провел аналитический центр АльфаСтрахование», исследование оказалось в распоряжении ТАСС.

«Более половины россиян (53%) за время пандемии хотя бы раз задумывались об открытии собственного дела, однако абсолютное большинство опрошенных — 73% — останавливает страх потерять социальную и финансовую стабильность, которую дает им постоянное трудоустройство», — говорится в результатах работы.

Еще 12% заявили в качестве причины отказа от начала своего дела риск прогореть. В 9% они сослались на отсутствие стабильной экономической ситуации в стране, в 4% говорили о нежелании уделять своей работе больше времени.

По данным опроса, многим не нравятся условия труда на постоянной работе. Больше всего людям не нравится отсутствие повышения зарплаты (37%), а также туманные перспективы карьерного роста (27%). Также 19% респондентов заявили, что не хотят быть подчиненными, а 6% не хватает свободы выражения в профессиональных делах.

Опрос прошел во всех регионах России, в нем приняли участие более 1200 человек. Недавний опрос показал, что большинство российских программистов хотят создать собственный бизнес.