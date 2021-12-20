Опрос показал, что большинство россиян в Новый год загадывают желание о здоровье

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, какие желания чаще всего россияне загадывают в новогоднюю ночь. Оказалось, что 69% просят о здоровье для себя и для своих близких. Об этом написал RT.

Еще 34% респондента признались, что мечтают о прибавке к зарплате, а 33% хотят простого человеческого счастья. Примерно у 24% опрошенных есть мечта поскорее избавиться от пандемии коронавируса, а 20% в наступающем году хотят иметь новую машину или дачу.

Отвечая на вопрос о желаниях, 17% сказали, что мечтают найти свое предназначение, а 14% ждут подходящей возможности, чтобы отправиться в путешествие. Еще 13% хотят загадать на Новый год желание о встрече со второй половинкой.

Около 11% россиян рассказали, что мечтают провести 2022 год без катаклизмов, а 10% мечтают не заболеть коронавирусом. Около 6% опрошенных загадают поход на концерт любых музыкантов, а 5% хотят провести еще один год «на удаленке».

В опросе поучаствовали более пяти тысяч респондентов со всей России.