Опрос показал, что большинство россиян смотрят только бесплатный видеоконтент

Исследование аналитиков Rutube и Viber показало, что примерно 70% российских граждан предпочитают смотреть в интернете исключительно бесплатный видеоконтент. Данные опроса привела «Газета.ru».

При этом 14% опрошенных заявили, что готовы материально поддержать хороший контент, и только 2% считают, что хорошая работа должна оплачиваться соответствующим образом.

Кроме того, из исследования стало ясно, что 22% респондентов проводят в интернете более пяти часов в неделю. При этом на видео они тратят от двух до пяти часов своего времени. Около 33% россиян уделяют видеоконтенту примерно два часа за неделю.

Более половины опрошенных предпочитают смотреть видео юмористической направленности, 22% смотрят в основном ролики об искусстве и науке, а 20% отдают предпочтение детским видео.

В опросе поучаствовали 4095 респондентов из разных регионов России.