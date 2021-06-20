Опрос показал, что большинство россиян работают лучше без жесткого контроля работодателя

Аналитики провели опрос и выяснили, что около 72% россиян лучше справляются с работой без жесткого контроля со стороны работодателя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Лишь 8% опрошенных заявили, что работают успешнее под надзором начальства.

«Большинство россиян (72%) уверены, что показывают отличные результаты в работе, когда руководитель их не контролирует. По их наблюдениям, слишком пристальное внимание начальника к рабочему процессу нередко создает стрессовые ситуации и мешает сконцентрироваться на задачах», — говорится в тексте исследования.

Среди тех, кто ответил, что им не нужен жесткий контроль, больше всего людей старше 45 лет. Благодаря исследованию выяснилось, что молодые люди чаще других бывают не готовы к самостоятельной работе. Среди выступивших за контроль со стороны руководства , 11% — люди в возрасте до 24 лет. Исследование проводилось с 14 по 15 июня во всех округах России среди 1,6 тысячи респондентов.

Ранее исследование показало, что 18% участников опроса готовы отказаться от оплаты наличными деньгами и перейти полностью на безналичный расчет, написал «Царьград».