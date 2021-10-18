Опрос показал, что больше трети россиян выступают за вакцинацию от ковида

В России пятый день подряд фиксируется рекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией — 34 325 человек за сутки. Страна находится на первом месте в антирейтинге по числу погибших от этого заболевания и лишь на 87 месте — по числу вакцинированных. Результаты исследования сайта kp.ru показали, что более трети россиян выступают за обязательную прививку.

34,5% посчитали, что вакцинация является единственным решением, чтобы можно было остановить пандемию. Около 30,7% опрошенных заявили, что необходимо вводить более жесткие меры для снижения уровня заболеваемости, вплоть до полного локдауна.

Однако с таким мнением согласились далеко не все. Примерно 21% опрошенных считают, что в России уже достаточно антиковидных мер и усиливать их не стоит. По их словам, каждый должен следить за своим иммунитетом, тогда заболевание можно будет остановить.

Исследование проводилось в социальных сетях. В нем приняли участие пять тысяч человек из разных регионов России.