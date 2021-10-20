Опрос показал, что больше трети россиян будут работать в нерабочие дни

В России из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки объявлена неделя нерабочих дней. Она продлится с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. Однако больше трети граждан заявили, что в нерабочие дни работать им все-таки придется. Об этом стало известно из опроса, который провел сайт kp.ru.

Более 34% респондентов в нерабочие дни надо присутствовать на рабочем месте. Среди таких людей оказались врачи, сотрудники транспортных служб, продавцы и другие. Некоторые граждане вынуждены выйти на работу, чтобы не потерять зарплату.

Более 33% россиян заявили, что положительно оценивают введение в России новых антиковидных мер. По их словам, они помогут привести эпидемиологическую обстановку в норму.

Примерно 14% опрошенных обрадовались нерабочим дням из-за того, что могут не посещать офис. Однако 9% не рады новым мерам. Они считают, что нерабочая неделя сильно ударит по их бюджету. Более 7% волнуются, что от этих антиковидных мер может пострадать их бизнес.

В исследовании приняли участие семь тысяч человек.