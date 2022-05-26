Опрос показал, что более половины россиян занимаются рабочими вопросами в отпуске

Аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру» выяснили, как много российских граждан занимаются рабочими вопросами, находясь в отпуске. Об этом написал RT.

Так, 34% опрошенных заявили, что во время отдыха все равно просматривают рабочую почту, еще 27% респондентов следят за событиями компании в рабочих мессенджерах или обсуждают с коллегами рабочие дела.

Около 13% россиян предпочитают полностью изолироваться от работы на время отпуска, еще 11% игнорируют рабочие звонки, 6% опрошенных не отвечают в мессенджерах, а 4% и вовсе предпочитают отключать телефон.

В исследовании также говорится, что 53% россиян ходят в отпуск раз в полгода и чаще, 40% опрошенных отдыхают один раз в год, а 7% — один раз в два года и реже.

В опросе приняли участие 1910 работающих россиян в возрасте 18—22 лет.