Опрос показал, что более половины респондентов в России боятся заразиться коронавирусом | 360°

Общество 12 сентября 2022, 07:26 Поделиться Telegram

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Viber Опрос показал, что более половины респондентов в России боятся заразиться коронавирусом ВЦИОМ: более половины опрошенных жителей России боятся заразиться коронавирусом Официальный сайт мэра Москвы. Автор: Максим Денисов

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Страх заразиться SARS-CoV-2 есть у более половины россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ. Интересно, что число опасающихся серьезно увеличилось с июля 2022 года. С результатами исследования ознакомился ТАСС.

«В ходе августовских опросов более половины россиян сообщили, что в той или иной степени боятся заболеть COVID-19 или что заболеют их близкие — 55%», — сказано в результатах опроса.

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По сведениям ВЦИОМ, данный показатель вырос с июля 2022 года на 8%.

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Больше всего тех, кто боится заразиться коронавирусом, зафиксировали прошлой осенью. В период с октября по ноябрь 2021 года таких было 65-64%.

Далее статистка пошла на спад и достигла минимума в марте 2022 (44%).

«Столь явное снижение показателя этой весной можно объяснить как сменой повестки, появлением других волнующих вопросов, так и общей стабилизацией эпидемиологической обстановки после прохождения пика заболеваемости», — отметили специалисты ВЦИОМ.

Вместе со снижением страха заболеть весной и летом выросло число жителей РФ, уверенных в том, что они сами и их близкие не заразятся коронавирусом. Рекордное число таких людей пришлось на июнь (26%), уже в августе показатель уменьшился до 20%.

Всероссийский опрос эксперты ВЦИОМ проводили с марта 2021 года по август 2022 года по телефону. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

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