Общество 18 декабря 2023, 11:08 Опрос показал, что более 52% автомобилистов готовы соблюдать ПДД ради скидки на транспортный налог

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Около 52% автомобилистов признались, что готовы соблюдать все правила дорожного движения только ради скидки на транспортный налог. Об этом написали «Известия», ссылаясь на опрос группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и платформы для продажи и сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека».

Еще 51% россиян для мотивации соблюдения ПДД достаточно льгот на покупку страховки, а 25% — снижения суммы первого взыскания на 90%.

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В исследовании говорится, что самыми частыми нарушениями ПДД в этом году стали превышение скорости, несоблюдение правил парковки и разговор по телефону во время вождения.