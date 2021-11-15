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    15 ноября 2021, 10:20

    Опрос показал, что более 40% работодателей требуют у сотрудников QR-коды в России

    RT: 38% опрошенных не переживают по поводу просьбы показать QR-коды

    Оксана Лавнюженко

    Сотрудники исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру» рассказали, что более 42% работодателей в России требуют от своих сотрудников наличие QR-кодов. Таким мнением поделились участники исследования. Об этом написал RT.

    При этом 38% респондентов не переживают по поводу таких просьб, так как давно поставили вакцину от коронавируса и получили свой QR-код.

    В список основных рабочих сфер, где запрашивают QR-код, попали бухгалтерия, финансы, банки, образование, наука, языки, медицина и фармация, сфера услуг, рестораны, кафе, общепит, а также розничная торговля.

    По словам участников исследования, активнее всего работодатели стали просить QR-коды в ноябре. При этом для IT-специалистов необходимости в QR-кодах нет, поскольку они продолжают работать в удаленном режиме.

    В опросе приняли участие 1690 российских граждан.