Опрос показал, что более 40% работодателей требуют у сотрудников QR-коды в России

Сотрудники исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру» рассказали, что более 42% работодателей в России требуют от своих сотрудников наличие QR-кодов. Таким мнением поделились участники исследования. Об этом написал RT.

При этом 38% респондентов не переживают по поводу таких просьб, так как давно поставили вакцину от коронавируса и получили свой QR-код.

В список основных рабочих сфер, где запрашивают QR-код, попали бухгалтерия, финансы, банки, образование, наука, языки, медицина и фармация, сфера услуг, рестораны, кафе, общепит, а также розничная торговля.

По словам участников исследования, активнее всего работодатели стали просить QR-коды в ноябре. При этом для IT-специалистов необходимости в QR-кодах нет, поскольку они продолжают работать в удаленном режиме.

В опросе приняли участие 1690 российских граждан.