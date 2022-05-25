Опрос показал, что 95% россиян стали чаще употреблять сладости

Аналитики выяснили, что 95% российских граждан стали чаще употреблять в пищу сладости. Об этом написала «Газета.ru».

Около 44% опрошенных рассказали, что покупают кондитерские изделия несколько раз в неделю, примерно 17% граждан — раз в неделю, 10% — каждый раз, когда посещают магазин, а 6% — ежедневно.

Во время опроса россияне озвучили сумму, которую тратят на сладости каждый месяц. Так, 76% респондентов выделяют на кондитерские изделия около трех тысяч рублей, 13% — от трех до пяти тысяч рублей, а 2% платят более 10 тысяч рублей.

Самыми любимыми сладостями у опрошенных оказались мороженное, торты, темный шоколад, молочный шоколад, шоколадные конфеты, печенье, кексы и маффины. Реже всего россияне покупают варенья и джемы, вафли и карамель.