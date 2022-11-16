Общество 16 ноября 2022, 11:09 Опрос показал, что 89% россиян предпочитают проводить время с целью саморазвития

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Специалисты платформы «Авито Работа» и онлайн-университета Skypro в результате опроса выяснили, что 89% россиян стараются проводить свободное время с целью саморазвития. Об этом написал Life.

Большинство опрошенных занимаются творческими делами. Еще 28% полагают, что их дело требует постоянного саморазвития. Около 24% развиваются с целью карьерных перспектив.

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В перечне самых популярных направлений для развития оказались экономика, электронная коммерция, маркетинг.

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В опросе приняли участие 10 000 человек со всех регионов страны.