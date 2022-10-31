Опрос показал, что 85% российских граждан довольны комфортом своих городов | 360°

Общество 31 октября 2022, 16:19 Опрос показал, что 85% российских граждан довольны комфортом своих городов

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Примерно 85% россиян заявили, что довольны благоустройством своих городов. Такие данные привело ИА НСН со ссылкой на общероссийское исследование.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, жители Москвы имеют наибольшую доступность к транспортным и продуктовым сервисам.

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«Опросы показывают, что москвичи лучше всего обеспечены детскими и транспортными сервисами, продуктами, бытовыми и lifestyle-сервисами», — сказал он.

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Больше всего москвичам не хватает скверов, поликлиник, спортплощадок в зоне шаговой доступности, говорится в исследовании.