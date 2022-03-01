Опрос показал, что 85% россиян вернулись в спортзалы после снятия ограничений

Совместное исследование Национального фитнес-сообщества и компании производителя тренажеров Hasttings показало, что примерно 85% россиян вернулись к тренировкам после снятия основных коронавирусных ограничений. Об этом написала «Газета.ru».

«Более 70% респондентов в пандемию впервые присоединились к занятиям фитнесом в онлайн-режиме. Но несмотря на то, что пандемия ускорила диджитализацию, после послабления ограничений к спортивным занятиям в клубах предпочли вернуться 85% респондентов», — сообщили авторы исследования.

Аналитики отметили, что только 7% от общего количества российских фитнес-клубов смогли монетизировать свои онлайн-услуги, запущенные в 2020 году во время пандемии. Также стало известно, что 38% россиян решили заниматься дома, а 22% приобрели для спорта новое оборудование.