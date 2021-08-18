Опрос показал, что 70% российских блогеров совмещают ведение соцсетей с основной работой

Платформа по работе с блогерами Perfluence и аналитическое агентство ResearchMe провели совместное исследование, в котором опросили россиян-блогеров на тему заработка. Выяснилось, что 70% граждан, совмещают ведение блогов с основной работой. Об этом написал RT.

Сообщается, что более 22% блогеров параллельно работают в сфере торговли, 11% — в сфере транспорта, а у 10% авторов блогов имеется собственный бизнес. Еще 10% заняты в сфере обслуживания. Меньше всего блогеров из России работают в IT-сфере и медицине — по 3% соответственно.

Большинство из опрошенных, которые никогда не вели блоги профессионально, хотели бы бросить основную работу и переключить свое внимание на полноценное ведение личных соцсетей. Такое желание высказали 80% респондентов.

Более 39% ответили, что хотели бы зарабатывать на блогах не менее 100 тысяч рублей в месяц, 26% — 200 тысяч рублей, а 25% готовы уйти с основной работы в случае заработка на блоге от 500 тысяч до одного миллиона рублей.