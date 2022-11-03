Опрос показал, что 70% россиян верят в мифы о красоте и моде | 360°

Общество 03 ноября 2022, 11:38 Опрос показал, что 70% россиян верят в мифы о красоте и моде Сервис «Юла»: мужчины уверены, что нужно много денег, чтобы хорошо выглядеть Unsplash

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Аналитики сервис объявлений «Юла» провели опрос среди российских граждан и выяснили, в какие популярные мифы о моде они верят. Об этом написал Life.

Как оказалось, практически 70% граждан верят в различные мифы, связанные с красотой и модой. Так, например, многие женщины считают, что некоторые вещи хорошо смотрятся лишь на стройных, а мужчины полагают, что для стильного внешнего вида нужно иметь много денег.

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В исследовании также говорится, что 21% опрошенных верят в то, что серебро и золото не сочетаются вместе. Еще 16% заявили, что бижутерия предназначена лишь для тех, кто моложе 30 лет. Многие люди до сих пор полагают, что белый цвет полнит, а черный стройнит.

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Каждый десятый мужчина ответил, что нельзя сочетать в одном образе несколько цветов. Большинство из опрошенных редко экспериментируют в вопросе одежды.

Чаще всего к мнениям блогеров и стилистов прислушиваются именно женщины, в то время как мужчины доверяют себе, своим друзьям и вторым половинкам.