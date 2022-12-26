Общество 26 декабря 2022, 11:04 Опрос показал, что 60% офисных сотрудников мучаются на рабочем месте от духоты

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Эксперты сервиса «Авито.Работы» в результате опроса выяснили, что 60% россиянам на работе всегда душно, остальные же все время мерзнут. Результатами исследования поделился Life.

Больше половины (60%) респондентов рассказали, что постоянно включают кондиционер или открывают окна на рабочем месте. Остальные 40% опрошенных, напротив, отключают кондиционеры, включенные коллегами.

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Для того, что иметь возможность самостоятельно регулировать температурный режим, 52% россиян выбирают работать из дома. Чаще всего работать на удаленке предпочитают молодые люди в возрасте до 24 лет и женщины. Около 48% опрошенных сообщили, что предпочитают работать из офиса.

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