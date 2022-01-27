Опрос показал, что 46% россиян испытывают чувство тревоги во время диеты

Разработчики приложения для расшифровки и мониторинга результатов лабораторных анализов Ornament Health AG провели исследование, в котором выяснили, какое количество россиян, сидящих на диете, испытывает чувство тревоги. Об этом написала «Газета.ru».

По данным исследования оказалось, что 20% респондентов испытывают тревогу постоянно или очень часто, еще 26% отметили периодические проблемы с памятью во время диеты. Примерно 46% опрошенных, поставивших для себя ограничения в питании, имеют сильную тревогу.

«Как мы видим, диета, особенно блиц-диета или слишком жесткий отказ от пищи, расценивается не как постепенное, последовательное изменение образа жизни навсегда, а остается средством скорой помощи, неким медицинским вмешательством, которое для абсолютного большинства людей является стрессом, чем-то негативным и ожиданием скорейшего прекращения этого вмешательства», —сообщила главный научный сотрудник компании Элина Шарифуллина.

Примерно 34% опрошенных отдавали предпочтения популярным диетам. Около 10% придерживаются палеодиеты, 7% считают наиболее эффективной кетодиету, а 6% — белковую. Еще 5% людей предпочли вегетарианство.