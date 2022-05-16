Опрос показал, что 45% россиян провели майские праздники дома

Большинство россиян решили остаться на майские праздники дома. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на результаты опроса.

Около 45% респондентов предпочли не выезжать во время длинных выходных за город.

«45% респондентов ответили, что провели майские праздники дома, 31% — на даче, а 11% граждан работали в праздники», — говорится в опросе.

Около 5% ответили, что побывали за время выходных на черноморском побережье, а еще 5% съездили за границу.