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    16 мая 2022, 10:18

    Опрос показал, что 45% россиян провели майские праздники дома

    Оксана Лавнюженко

    Большинство россиян решили остаться на майские праздники дома. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на результаты опроса.

    Около 45% респондентов предпочли не выезжать во время длинных выходных за город.

    «45% респондентов ответили, что провели майские праздники дома, 31% — на даче, а 11% граждан работали в праздники», — говорится в опросе.

    Около 5% ответили, что побывали за время выходных на черноморском побережье, а еще 5% съездили за границу.