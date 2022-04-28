Опрос показал, что 44% врачей надевают украшения на работе для собственного удовлетворения

Опрос цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» (входит в портфель Veb Ventures) и социальной платформы «Врачи РФ» рассказал, для каких целей врачи надевают украшения и наносят макияж на рабочем месте. Об этом написала «Газета.ru».

Почти 44% опрошенных отметили, что надевают украшения и наносят макияж, потому что хотят чувствовать себя красивыми. Еще 22% делают это с целью порадовать пациентов. Около 67% медиков считают, что даже «белый халат» позволяет человеку быть ярким.

Примерно 50% респондентов в качестве украшений чаще всего используют кольца, серьги и часы. Еще 39% надевают халат другого цвета, около 30% медиков-женщин предпочитают носить на рабочем месте обувь на каблуке, а 16% выбирают обувь с клипсами.

Среди медиков, которые считают, что одеваться красиво, использовать макияж и украшения на рабочем месте можно без повода, оказались 42% опрошенных.

В опросе приняли участие 2002 врача из различных регионов России.