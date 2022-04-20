Опрос показал, что 43% россиян жду старта велосезона

Опрос сервиса доставки готовой еды и продуктов питания Delivery Club и аналитического центра ResearchMe показал, что 43% российских граждан планируют кататься на велосипеде после старта велосезона. Об этом написала «Газета.ru».

Примерно 56% опрошенных заявили, что велосипед является способом отдыха, еще для 39% — способом спортивной тренировки. Около 21% заявили, что используют это транспортное средство, чтобы добраться до работы или учебы.

Свой личный велосипед имеют 68% опрошенных, из них 59% катаются на нем практически каждый день. При этом 43% россиян сообщили, что при передвижении используют несколько способов личной защиты.