Опрос показал, что 40% россиян стали чаще выбирать отечественную продукцию вместо зарубежной

Опрос компании «ПРО Бренд» показал, что более 40% российских граждан перешли на отечественную продукцию, поскольку цены на нее более приемлемы, чем на зарубежную. Об этом написала «Газета.ru».

Аналитики компании отмечают, что до февральских событий и введения санкций в отношении России отечественными производителями интересовались лишь 7% опрошенных.

«Российские товары вошли в моду. Раньше к нам в агентство обращались отечественные предприниматели и просили оформить упаковку продукта, изготовленного в России, по зарубежным стандартам. Логотипы и текст вплоть до состава мы оформляли на английском. Так было проще реализовать товар, рейтинг доверия к иностранным изделиям был в разы выше. В течение последнего месяца я наблюдаю обратную тенденцию <…>», — рассказал владелец коммуникационного агентства «ПРО Бренд» Алексей Гвинтовкин.

Опрос проводился в 40 субъектах России при участии 1580 граждан.