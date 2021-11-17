Опрос показал, что 40% россиян при онлайн-знакомствах интересуются COVID-статусом собеседника

Аналитики медицинского сервиса BestDoctor совместно со специалистами приложения для знакомств Mamba выяснили, что 40% россиян во время онлайн-знакомств узнают COVID-статус своих потенциальных партнеров. Об этом написала «Газета.ru».

При этом 26% респондентов интересно, делал ли прививку от коронавируса их собеседник. Еще 14% предпочитают спрашивать напрямую, болел ли человек коронавирусной инфекцией. Примерно 60% заявили, что таких вопросов предпочитают избегать.

Более 90% опрошенных готовы пойти на свидание, несмотря на иммунный статус потенциального партнера. Однако 7% заявили, что предпочтут остаться дома, если их собеседник не сделал прививку от коронавируса.

Несмотря на то, в России растет численность заболевших ковидом, активность в приложениях по онлайн-знакомствам остается на том же уровне, что и летом. Около 57% опрошенных сообщили, что продолжают ходить на свидания в ноябре также часто, как и в летнее время.

В опросе поучаствовали примерно 5000 тысяч пользователей приложения Mamba.