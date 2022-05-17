Опрос показал, что 36% россиян находятся в дружеских отношениях с коллегами

Исследование сервиса Работа.ру показало, в каких отношениях россияне находятся со своими коллегами по работе. Об этом написала «Газета.ru».

Аналитики выяснили, что примерно 36% российских граждан находятся в дружеских отношениях с коллегами, еще 28% имеют с коллегами товарищеские отношения, а 22% общаются с ними только по рабочим вопросам.

Около 31% опрошенных рассказали, что иногда проводят время с коллегами вне работы, еще 29% россиян делают это крайне редко. Примерно 5% участников исследования довольно часто собираются на неформальные встречи, а 35% не делают этого никогда. Кроме того, 1% пользователей отметили, что значимость поддержания хороших отношений с коллегами зависит от ситуации и целей.

В опросе приняли участие более 3000 пользователей сервиса из всех регионов России.