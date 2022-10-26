Опрос показал, что 36% россиян берут официальный больничный только раз в год | 360°

Общество 26 октября 2022, 11:55 Опрос показал, что 36% россиян берут официальный больничный только раз в год

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Аналитики компаний «Росгосстрах» и банка «Открытие» выяснили, что 36% российских граждан берут больничный лист один раз в год. Результаты исследования опубликовал Life.

Примерно 29% рассказали, что уходят на больничный раз в полгода, а 28% опрошенных официально болеют реже, чем раз в год.

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Около 60% граждан признались, что проводят на больничном от пяти до десяти дней, а 33% — менее пяти дней. Каждый пятый опрошенный отметил, что уходит в больничный отпуск лишь при очень тяжелом состоянии здоровья.

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В исследовании также говорится, что 44% компаний запрещают своим работникам приходить на работу при наличии симптомов заболевания, а 25% — требуют обязательно выходить в офис без наличия больничного листа.