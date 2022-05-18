Опрос показал, что 26% россиян регулярно занимаются спортом на улице

Аналитики компании СберСтрахование и медиахолдинга Rambler&Co выяснили, что примерно 26% российских граждан не менее трех раз в неделю занимаются спортом на улице. Об этом написала «Газета.ru».

При этом 40% россиян отметили, что чаще всего занимаются спортивной ходьбой или бегом, еще 14% опрошенных любят кататься на велосипеде, а 10% предпочитают делать упражнения на оборудованных спортплощадках.

Около 9% в качестве занятий на улице выбирают футбол, а 8% — теннис и бадминтон.

Опрошенные рассказали, что занимаются спортом на улице для поддержания собственного здоровья. Так ответили 71% респондентов. Еще 25% проводят тренировки любительского уровня и лишь 4% занимаются на свежем воздухе профессионально.