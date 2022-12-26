26 декабря 2022, 16:34
Опрос показал, что 15% россиян поставили цель повысить доходы со следующего года
Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что работающие россияне поставили себе цель повысить доходы со следующего года. Об этом написал сайт NEWS.ru.
Около 15% опрошенных сообщили, что своей главной целью ставят повышение дохода и карьерный рост. Еще 14% хотят повысить свой профессионализм, пройдя обучение в следующем году, 3% мечтают открыть собственный бизнес.
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«Также в этом году работающие граждане практически перестали ставить себе такие задачи, как переход на удаленку и изучение иностранного языка», — добавили в SuperJob.
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В опросе участвовали 1,6 тысячи трудоустроенных граждан из всех округов страны.
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