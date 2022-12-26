Общество 26 декабря 2022, 16:34 Опрос показал, что 15% россиян поставили цель повысить доходы со следующего года

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Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что работающие россияне поставили себе цель повысить доходы со следующего года. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Около 15% опрошенных сообщили, что своей главной целью ставят повышение дохода и карьерный рост. Еще 14% хотят повысить свой профессионализм, пройдя обучение в следующем году, 3% мечтают открыть собственный бизнес.

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«Также в этом году работающие граждане практически перестали ставить себе такие задачи, как переход на удаленку и изучение иностранного языка», — добавили в SuperJob.

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В опросе участвовали 1,6 тысячи трудоустроенных граждан из всех округов страны.