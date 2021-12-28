Опрос показал, что 14% россиян до Нового года хотят успеть купить подарки родным и близким

Компания SuperJob провела исследование и выяснила, какие дела собираются успеть сделать россияне до наступления Нового года. Об этом написала «Газета.ru».

Судя по ответам опрошенных, 14% планируют докупить все необходимые подарки для родных и близких. Еще 6% респондентов ответили, что намерены сделать генеральную уборку в доме, 5% хотят украсить елку к празднику.

Каждый двадцатый россиянин надеется успеть до января доделать ремонт. Также 5% мечтают просто насладиться отдыхом. Примерно 4% россиян ответили, что хотят успеть попасть к врачу, а 1% хотят избавиться от долгов и похудеть.

«Среди других важных дел, которые россияне хотели бы закончить до наступления Нового года, были: бросить курить, выздороветь, закончить обучение, получить водительское удостоверение, сдать экзамены, постричься, дочитать книгу, довязать свитер и много прочих», — говорится в исследовании.

Каждый шестой россиян ответил, что успел подготовиться к празднованию Нового года.