Опрос: почти треть россиян врут начальнику ради больничного

Сотрудники портала MyResume по итогам тематического опроса выяснили, что треть россиян готовы обманывать своего руководителя для того, чтобы уйти на больничный. 27,18% респондентов признались, что получали больничный лист обманом. При этом более 73% ходят на работу даже если плохо себя чувствуют. Об этом написала «Газета.ru».

«19% участников опроса признались, что за 2021 год хотя бы раз брали больничный по неуважительной причине», — говорится в сообщении пресс-службы.

Чуть более 5% опрошенных находились на «симулированном» больничном 2-3 раза, а чуть более 2% — три раза и выше. По словам сотрудников MyResume, есть среди опрошенных и те, кто обманывает руководство каждый месяц — таких 0,4%.

Несмотря на такие данные, более 73% ходят на работу даже в период плохого самочувствия. При этом 47,2% боятся жаловаться начальнику на плохое самочувствие. По их словам, руководство будет ими недовольно.

Еще 23% отметили, что их руководители положительно относится к своевременному лечению, а в 19,6% случаях начальник сам отправляет больного домой. Примерно 10% граждан отметили, что не обращают внимание на мнение своих руководителей.