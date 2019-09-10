Опрос: почти треть россиян продолжают работать в отпуске

Отпуск для россиян не повод перестать думать о делах. Почти треть жителей страны во время отдыха продолжают работать. Еще порядка половины уделяют в отпускной период внимание только срочным вопросам.

Соответствующие результаты показал опрос, который провел Роструд на своем портале «Работа в России».

«Отпуск — это военная операция». Мать 21 ребенка рассказала о своем «отдыхе» Подробнее

Для 29% россиян в порядке вещей во время отпуска проверять почту и отвечать на имеющие отношение к работе запросы. Не требующие отлагательств вопросы решают на отдыхе 49% респондентов. Полностью посвящают себя отпуску лишь 22% участников опроса. Они позволяют себе не отвечать на электронные письма и звонки.

Кроме того, в отпуске многие россияне ищут новую работу. Всегда для этого пользовались «каникулами» 23% россиян. Еще 27% заметили, что вынуждены были поступить подобным образом при возникшей необходимости срочно сменить место трудоустройства. Остальные все же используют отпуск по назначению.

Две недели для полноценного отдыха большинству россиян — 53% — не хватает. Респонденты признались, что им нужен более длительный отпуск. 14 дней без работы 34% опрошенных назвали необходимым минимумом, чтобы прийти в себя. Одной недели достаточно 6% участникам опроса.

Роструд проводил свой опрос 7–28 августа. В нем приняли участие пять тысяч человек.