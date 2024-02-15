Общество 15 февраля 2024, 13:44 Опрос: почти 50% россиян никогда не позволяли себе опаздывать на работу

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Сервис «Работа.ру» провел опрос и выяснил, как россияне относятся к опозданиям на работу. Большинство (49%) никогда не позволяли себе задерживаться. Еще 38% отметили, что такое случается. Об этом сообщил RT.

Среди самых распространенных причин соответствующей ситуации — непредвиденные обстоятельства по пути в офис и сложности с транспортом. Кроме того, некоторые не могут организовать свой распорядок с утра или просто просыпают.