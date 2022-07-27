Опрос: петербуржцы рассказали об отношении к проблеме отцов и детей

Около половины петербуржцев считают, что старшее и младшее поколения не могут понять друг друга из-за разного опыта. Это следует из опроса, проведенного газетой «Петербургский дневник» и «Единой картой петербуржца».

С утверждением, что у «отцов и детей» слишком разный опыт, чтобы понять друг друга, согласились 51% опрошенных. При этом 49% считают, что проблема стоит не так остро. Например, 14% заявили, что разные поколения могут понять друг друга, поскольку живут в одной стране.