Опрос: петербуржцы чаще других покупают через интернет

Любовь к онлайн-покупкам в Петербурге объяснима. Аналитики говорят о компактности северной столицы, высоком уровне развития инфраструктуры. Кроме того, на это влияет и опыт местных жителей, больше половина которых впервые закала товар через интернет более шести лет назад.

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В основном петербуржцы заказывают вещи в Сети с помощью смартфона. Гаджетам отдают предпочтение 26% горожан. Оплачивают покупки они чаще всего банковскими картами, наличка все больше уходит в прошлое, отметила «Экономика Сегодня».

По большей части представители северной столицы приобретают одежду (67%), смартфоны (63%), средства личной гигиены (59%) и игрушки (59%).

Рынок онлайн-торговли в 2019 году изучила группа специалистов «Яндекс. Маркета» вместе с агентством GfK Russia.