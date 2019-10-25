  • Опрос: петербуржцы чаще других покупают через интернет

    25 октября 2019, 15:30

    Алена Макаренко

    Жители Санкт-Петербурга чаще остальных россиян закупаются в интернете. К такому выводу пришли аналитики, исследовавшие темпы развития российского рынка электронной торговли. Об этом сообщил Piter.TV.
    Опрос: петербуржцы чаще других покупают через интернет

    Любовь к онлайн-покупкам в Петербурге объяснима. Аналитики говорят о компактности северной столицы, высоком уровне развития инфраструктуры. Кроме того, на это влияет и опыт местных жителей, больше половина которых впервые закала товар через интернет более шести лет назад.

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    В основном петербуржцы заказывают вещи в Сети с помощью смартфона. Гаджетам отдают предпочтение 26% горожан. Оплачивают покупки они чаще всего банковскими картами, наличка все больше уходит в прошлое, отметила «Экономика Сегодня».

    По большей части представители северной столицы приобретают одежду (67%), смартфоны (63%), средства личной гигиены (59%) и игрушки (59%).

    Рынок онлайн-торговли в 2019 году изучила группа специалистов «Яндекс. Маркета» вместе с агентством GfK Russia.