Общество 29 февраля 2024, 12:59 Опрос «Петербургского дневника»: петербуржцы, родившиеся 29 февраля, празднуют День рождения дважды в год

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Жители Санкт-Петербурга, рожденные в редкий день 29 февраля, обычно отмечают свой праздник два раза в год — 28 февраля и 1 марта. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Опрошенные признались, что именно 29 февраля они празднуют свой День рождения так, чтобы все четыре года потом вспоминать. Кто опоздал поздравить редких именинников 28 февраля, всегда успевает сделать это 1 марта.

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Большинство петербуржцев, рожденных 29 февраля, в дате своего рождения видят больше плюсов, чем минусов.