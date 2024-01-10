10 января 2024, 11:26
Опрос Ozon fresh показал, что каждый десятый россиянин хочет сесть на диету в новом году
Специалисты сервиса Ozon fresh в результате исследования выяснили, что 40% россиян в новом году намерены питаться более здоровой пищей, а каждый десятый хочет сесть на диету. Об этом написала «Газета.ru».
Каждый второй опрошенный признался, что хотел бы добавить в свое повседневное питание полезные животные белки и богатые клетчаткой продукты. Еще 40% респондентов отметили, что будут стараться пить больше воды, сообщил сайт kp.ru.
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В 2024 году 63% россиян планируют отказаться от фастфуда, сократить потребление алкоголя, сладкого и мучного.
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