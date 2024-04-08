Общество 08 апреля 2024, 13:05 Опрос онлайн-кинотеатра KION: 93% опрошенных любят смотреть российские анимационные проекты

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Аналитики онлайн-кинотеатра KION в результате исследования выяснили, какие мультфильмы больше всего любят смотреть российские граждане. Так, 93% опрошенных назвали в числе фаворитов российские анимационные проекты, написал RT.

Около 22% россиян в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего включают аниме, 20% — зарубежные полнометражные мультфильмы, 18% — советскую классику.

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В списке любимых анимационных проектов россиян оказались «Наруто», «Маша и Медведь», «Ну, погоди!», «Смешарики» и «Шрек».

Напомним, что 8 апреля в России отмечается День отечественной анимации.