08 апреля 2024, 13:05
Опрос онлайн-кинотеатра KION: 93% опрошенных любят смотреть российские анимационные проекты
Аналитики онлайн-кинотеатра KION в результате исследования выяснили, какие мультфильмы больше всего любят смотреть российские граждане. Так, 93% опрошенных назвали в числе фаворитов российские анимационные проекты, написал RT.
Около 22% россиян в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего включают аниме, 20% — зарубежные полнометражные мультфильмы, 18% — советскую классику.
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В списке любимых анимационных проектов россиян оказались «Наруто», «Маша и Медведь», «Ну, погоди!», «Смешарики» и «Шрек».
Напомним, что 8 апреля в России отмечается День отечественной анимации.
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