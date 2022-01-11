Опрос OneTwoTrip: россияне были готовы потратить на новогодние праздники от 40 до 50 тыс руб

Большинство россиян готовы были потратить на новогодние праздники от 40 до 50 тысяч рублей. Такие цифры привел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, который провел опрос среди 2080 человек, написала «Газета.ru».

Те, кто решил остаться на праздники в своем городе, выделили на Новый год 10 тысяч рублей. А кто решил отправиться в какую-либо поездку, отложил в среднем 40-50 тысяч. При этом половина респондентов признались, что стараются экономить деньги на праздниках.

Около 65% заявили, что были бы не против отметить праздники в пределах своей страны, а 35%, имея средства, отправились бы за рубеж. Большинство россиян отметили, что на поездках в новогодние праздники экономить не стоит, при этом 41% придерживаются обратного мнения.