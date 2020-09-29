Опрос: около трети россиян завили о наказуемости инициативы на работе

Исходя из данных опроса Роструда, 57% опрошенных постоянно проявляют инициативу на работе, предлагая свои идеи по улучшению деятельности организации, руководство это ценит и прислушивается.

Каждый третий (31%) респондент предпочитает воздержаться от высказывания идей и предложений, поскольку имеет негативный опыт и теперь считает, что инициатива наказуема.

Еще 18% россиян, принимаемых участие в опросе, заявили, что у них просто нет возможности проявить инициативу из-за того, что руководство слишком далеко от коллектива. 12% стесняются что-то предлагать и высказывать свое мнение, написала «Вечерняя Москва».

В опросе приняли участие более 38 тысяч работников из разных сфер и разных регионов России.