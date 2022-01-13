Опрос: около половины россиян ни разу не использовали Систему быстрых платежей
Чуть менее половины россиян никогда не совершали переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на опрос финтех-группы IDF Eurasia.
Такой ответ дали 45% участников опроса. 52% заявили, что пользуются СБП. В исследовании поучаствовали 2500 жителей страны в возрасте от 18 до 60 лет.
28% пояснили, что не могут ее подключить. Еще 27% отметили, что такой функции нет у их кредитных карт. 24% сослались на невозможность переводов через банкоматы, терминалы или банковские отделения. 11% рассказали о трудностях с подключением, еще 13% сочли СБП небезопасной.