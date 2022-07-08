Опрос «Одноклассников»: 55% пользователей Рунета отвергают слежку за партнерами в соцсетях

Пользователи Рунета начинают менять свои профили при знакомстве в соцсетях. В первую очередь речь идет об аватарках. Ее меняют 33% пользователей Рунета. При удачном знакомстве и развитии отношений больше половины пользователей заявили, что не следят за своими партнерами в Сети. Такие результаты показал опрос, который провели «Одноклассники» вместе с исследовательским центром ResearchMe ко Дню семьи, любви и верности.

В исследовании приняли участие 1022 человека старше 18 лет, выборка репрезентативна аудитории Рунета, сообщили в пресс-службе «Одноклассников».

В ходе опроса 69% пользователей Рунета рассказали, что на данный момент состоят в отношениях. Более половины (51%) участников исследовали высказали мнение, что День семьи, любви и верности — отличный повод напомнить второй половине о своих чувствах, 42% признались, что не отмечают этот праздник, а 7% о нем никогда не слышали.

Исследование показало, что количество знакомств в соцсетях растет — 41% респондент рассказали, что познакомились со своими вторыми половинами именно так. Это на 11% больше прошлогоднего показателя в аналогичном исследовании. В 2022 году 20% опрошенных ответили, что знакомились через социальные сети и раньше, а 39% заявили, что никогда ни с кем не знакомились онлайн.

Источник фото: пресс-служба соцсети «Одноклассники»

Постоянного партнера благодаря соцсетям нашли 15% участников опроса. По мнению 31% респондентов, соцсети — отличный инструмент поиска партнера для семейных отношений. Но в то же время, аналогичный процент опрошенных заявили, что соцсети не всегда подходят, чтобы создать крепкую семью.

Более трети (33%) пользователей Рунета меняют аватарку, когда активно знакомятся в соцсетях, стараясь подобрать более привлекательную фотографию. Не меняют юзерпик 42% опрошенных, а четверть респондентов сказали, что находятся в отношениях, поэтому никого не ищут.

Источник фото: пресс-служба соцсети «Одноклассники»

42% не меняют главное фото профиля, а 25% опрошенных ответили, что сейчас находятся в отношениях и никого не ищут.

Свыше половины (55%) участников исследования заявили, что считают недопустимым следить за своим партнером в соцсетях, для 42% — это абсолютно нормально. В ходе открытых вопросов некоторые пользователи сообщили, что заходить в аккаунт партнера и читать личные переписки можно только с согласия второй половинки.

Около 31% пользователей признались, что следят за бывшими в соцсетях, при этом 16% хотели бы разорвать эту зависимость. Не интересуются действиями бывших возлюбленных 49% респондентов, а 20% сказали что у них нет бывших партнеров.