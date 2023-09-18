18 сентября 2023, 12:33
Опрос НАС: 22% россиян откажутся от полиса ОСАГО, если он подорожает на 10%
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шарапин в разговоре с изданием kp.ru озвучил результаты ороса, которые гласят, что почти четверть россиян откажутся от полиса ОСАГО, если он подорожает на 10%.
Около 7% опрошенных заявили, что и сейчас не имеют страхового полиса.
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По словам эксперта, даже при сомнительных ДТП на месте должны находиться полиция и страховая компания, а в некоторых случаях — и суд.
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