Общество 07 марта 2024, 16:56 Опрос НАФИ показал, что каждый десятый россиянин считает женщин более эффективными начальниками

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Сотрудники Аналитического центра НАФИ в результате опроса выяснили, что каждый десятый россиянин считает женщин более эффективными начальниками. Исследование опубликовало издание Life.

Около 47% респондентов заявили, что эффективность специалиста на руководящей должности не зависит от пола. Еще 41% опрошенных считают, что мужчины лучше справляются с обязанностями руководителя.

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Исследование также показало, что женщины чаще занимают руководящие посты в области образования и здравоохранения, а мужчины — в сферах строительства, промышленности и транспорта.