Опрос: мужчины стали чаще делать покупки онлайн

Исследование платформы Lamoda показало, что мужчины стали чаще приобретать покупки с помощью интернета. Только в этом году онлайн-продажа в России на мужские вещи выросла на 22% по сравнению с прошлым годом. Об этом написал Life.

Исследователи рассказали, что мужчины чаще женщин покупают спортивные товары и обувь премиум-брендов. Среди лидеров онлайн-продаж у мужчин оказались черные кроссовки, а у женщин — базовая белая футболка. Женщины также предпочитают покупать в онлайн-магазинах платья, кроссовки и брюки.

Предпочтительными брендами премиум-класса у мужчин являются Boss, Polo Ralph Lauren и Hugo. В этих магазинах мужчины заказывают футболки и нижнее белье. Обувь представители сильной половины человечества предпочитают покупать в Polo Ralph Lauren, Boss и Hugo, а аксессуары — в Calvin Klein, Boss и Aeronautica Militare.