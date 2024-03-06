Общество 06 марта 2024, 14:23 Опрос Mono-Stil: большинство россиянок отметят 8 Марта с родственниками

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Более 40% россиянок признались, что собираются отмечать Международный женский день в компании родственников. Об этом сообщил Life со ссылкой на результаты опроса компании Mono-Stil.

Около 20% соотечественниц планируют встретить 8 Марта с подругами, еще 16% — с любимым мужчиной. При этом 13% россиянок считают праздник таким же обычным днем, как и все остальные, поэтому отмечать его не собираются.

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Отмечается, что более 21% опрошенных подарят себе цветы самостоятельно для поднятия настроения.