Общество 28 ноября 2023, 16:43 Опрос «Милфудс»: капучино и латте стали самыми популярными кофейными напитками у россиян

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Большинство россиян предпочитают кофе с молоком, в основном капучино и латте. Реже всего соотечественники пьют черный кофе без добавок, сообщает «Сноб» со ссылкой на результаты опроса компании «Милфудс».

По итогам первого полугодия 71% и 56% ценителей кофе заказывают в заведениях общепита капучино и латте соответственно.

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Также представитель компании Максим Глухов отметил популярность формата «кофе с собой» в магазинах и заявил о повышении среднего чека на кофейные напитки на АЗС.